Comienza la temporada de langostino en Chubut

La Secretaría de Pesca de Chubut, a cargo de Andrés Arbeletche, oficializó la apertura de la temporada de pesca del langostino patagónico en aguas provinciales. La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 0687/2025 y comenzará a regir desde las 00:00 horas de este sábado 15 de noviembre.

Según lo dispuesto, la habilitación alcanza exclusivamente a la zona norte, comprendida entre los paralelos 43°00′ LS y 44°00′ LS, sector donde se registraron los mejores rendimientos durante la prospección desarrollada en los últimos días. Los informes técnicos destacaron que los lances presentaron fauna acompañante mínima y capturas limpias, cumpliendo con los parámetros exigidos por la Resolución 6/19SP.

La apertura se fundamenta en los reportes de los observadores a bordo y en el análisis biológico del recurso, que confirmaron que la zona supera ampliamente los requerimientos establecidos por la Resolución N° 16/19 para dar inicio a la temporada 2025/2026 dentro de la Zona de Esfuerzo Restringido.

Como ocurre habitualmente, la continuidad de la operatoria estará sujeta a un monitoreo permanente. El Artículo 2° de la resolución establece el embarque de observadores y la realización de muestreos de desembarco cada vez que la autoridad lo considere necesario, con el fin de elaborar los informes técnicos y evaluar la evolución de la pesquería.

Con estas condiciones, la flota comercial podrá comenzar sus tareas en un área que, según los estudios preliminares, presenta condiciones óptimas para el inicio de la nueva temporada.