Comienza el Pago Anticipado Anual 2026 con un descuento del 25%

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Madryn informó que este martes 25 de noviembre se habilitará el Pago Anticipado Anual de Impuestos 2026, que incluye un descuento del 25% sobre el total de la facturación para quienes abonen hasta el 12 de enero.

El beneficio alcanza a los tributos de Inmobiliario, Automotor, Motovehículos, Tasas de Habilitación de monto fijo y CUTPP (Contribución Unificada de Transporte Privado de Pasajeros).

Dónde y cuándo pagar

La atención al público será de lunes a viernes de 8.15 a 13 horas en el hall central del municipio (Belgrano 206) y en los distintos Municerca.

Además, el primer sábado de cada mes abrirán los Municerca de 10 a 13 (excepto el Nº 5), mientras que el segundo sábado lo hará el hall central.

También se podrá pagar en el Departamento de Abasto (Puesto 203 – Acceso Sur) y en la Dirección de Tránsito (Belgrano 585).

Trámite online y formas de pago

Los contribuyentes pueden consultar, descargar e imprimir el comprobante desde www.madryn.gob.ar, generando el Volante Electrónico de Pago. El sistema permite abonar mediante Pagos Link, Interbanking o Mercado Pago, ingresando a “Trámites Online” con usuario y contraseña o utilizando el acceso como usuario anónimo.

Promociones con tarjetas

Hacienda confirmó además que habrá financiación con varias tarjetas de crédito:

Patagonia 365 y Cabal: hasta 6 cuotas sin interés

Naranja: 4, 5 y 6 cuotas sin interés, además de Plan Z

Visa y MasterCard de todos los bancos: 3 cuotas sin interés

Todas estas promociones también estarán disponibles a través del sitio web municipal.