Comenzó la Temporada de Pesca Deportiva en Chubut



Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Secretaría de Pesca confirmaron el inicio de la Temporada de Pesca Deportiva 2025-2026 en la Hostería Huente-Co de Río Senguer. La apertura marca el comienzo de una nueva etapa para los pescadores y visitantes, con la implementación de un nuevo sistema de gestión de permisos, totalmente digital y accesible a través de la plataforma DINO, que simplifica los trámites y mejora la experiencia de quienes disfrutan esta actividad.

De esta manera, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta mayo de 2026, los aficionados podrán practicar la pesca deportiva en todos los ambientes habilitados de la provincia, que se destacan por su riqueza ictícola, paisajes de montaña y lagos cristalinos. El trámite de permisos es 100 % online, con opciones adaptadas según la condición del pescador, vigencia y modalidad.

Oferta chubutense

Como parte de las acciones de promoción, la cartera turística y la Agencia Chubut Turismo confirmaron la participación de cuatro periodistas especializados de nivel nacional, quienes recorrerán durante una semana distintos escenarios de pesca para difundir la experiencia chubutense en medios y redes sociales del sector.

El itinerario incluirá sitios emblemáticos como el Lago Fontana, Río Unión, Boca Vintter, Lago Engaño, Río Corcovado, Río Futaleufú y Laguna Larga, además de visitas a Alto Río Senguer, Sarmiento, Río Pico, Corcovado, Esquel y Trevelin, donde podrán conocer la oferta turística, cultural y gastronómica vinculada al producto pesca.