CHOQUE - COMODORO RIVADAVIA - HERIDOS

Choque frontal con heridos en Comodoro Rivadavia

Un violento incidente vial este domingo por la noche en el camino alternativo que conecta con barrio Mosconi de Comodoro Rivadavia, cuando dos vehículos Volkswagen —un Gol Country y un Gol Power— impactaron de manera frontal sobre la calle Roque González.

El siniestro se registró cerca de las 21:55 horas y movilizó al personal de la Comisaría Séptima, que constató en el lugar la colisión entre ambos rodados. En el Gol Country viajaban tres personas, mientras que en el Gol Power se encontraba un único conductor.

Ambulancias del servicio de emergencias asistieron a los heridos y los trasladaron al Hospital Regional, donde se confirmó que presentaban lesiones de distinta consideración pero ninguno revestía peligro de vida.

En el sitio trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, mientras que ambos vehículos fueron secuestrados por orden del Ministerio Público Fiscal, que tomó intervención en el caso.

Fuente: DelMarDigital

