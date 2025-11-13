Caputo habló de «una recuperación fenomenal» de la economías tras las elecciones



El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que tras las elecciones del 26 de octubre hubo una “recuperación fenomenal” que se plasmará en un cuarto trimestre “bastante más positivo” en crecimiento del PBI, dijo durante su exposición en la Conferencia de la UIA.

El titular de la cartera económica volvió a defender la política cambiaria oficial ante industriales al sostener que “para nosotros es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre porque las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda” remarcando que “están en un nivel razonable, sino no habría récord de exportaciones”.

Con el objetivo de reforzar la postura gubernamental en materia cambiaria, Caputo hizo alusión a una serie de factores que consideran, en el contexto actual, para mantener las bandas cambiarias. Entre estos se refirió a la demanda de dólares en los últimos meses.

Al respecto, señaló que “la Argentina tiene una inestabilidad en la demanda de dinero fenomenal. En estos meses hubo una dolarización que no se ha visto en la historia. Hay que graduarse para poder flotar libremente”.

En este sentido, manifestó que “la mayoría de los países no flota libremente, ningún país en desarrollo lo hace” y advirtió: «No nos agrandemos tampoco porque después al primer shock tenemos que poner cepo”.

Sobre este aspecto, comentó que “la microestructura de nuestro mercado es tan chica que inmediatamente cuando enfrentas un shock, sea político, económico, local o internacional, poner un cepo termina siendo algo casi endógeno, porque la situación propia te fuerza a eso” y señaló que “no nos comamos el cuento de que es fácil flotar porque no es así”.

El funcionario también aportó que “muchos países iniciaron su estabilización con bandas cambiarias” y señaló que en algunos casos “duró muchos años”. En esta línea, sostuvo que “es algo que está probado y es exitoso” al indicar que “es un esquema conocido, no es algo que estamos inventando que no se haya hecho en el pasado”.

Asimismo, el ministro citó el factor político como otro condicionante para justificar las bandas cambiarias al aseverar que “tampoco podemos darnos el lujo de flotar libremente con la volatilidad política que tenemos” y afirmar que “mientras la alternativa siga siendo el comunismo es muy difícil flotar”.

En este marco, expresó que a diferencia de lo que sucede en otros países “en Argentina hay políticos con cierta aceptación que quieren ir para otro lado” y señaló que “la alternativa política tiene que ser más racional”.