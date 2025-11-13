Caputo abrirá hoy la 31ª Conferencia de la UIA

El ministro de Economía, Luis Caputo, será este jueves el primer disertante de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde incentivará a los hombres de negocios a que aceleren los procesos de inversión una vez despejado el escenario político.

Asimismo, los industriales lo esperarán con los reiterados reclamos de reformas estructurales para “nivelar la cancha” en momentos de apertura económica.

Los principales cambios apuntan a las leyes que rigen el trabajo y a una modificación del sistema tributario con bajas de impuestos.

Si bien el gobierno asegura que ambos temas son prioritarios no abre el juego mostrando los proyectos y espera al cambio de la composición del Congreso el 10 de diciembre.

Las palabras de Caputo están previstas para las 9 de hoy, luego de que el presidente de la Conferencia, Martín Cabrales, realice su discurso de bienvenida.

Tal como sucedió la semana pasada con inversores en Estados Unidos, ahora el desafío del gobierno es lograr atraer dólares al país tanto a través de ingresos financieros como productivos.

De allí que Caputo buscará darles garantías a los empresarios de que la macroeconomía permanecerá estable y no habrá más eventos disruptivos como los que se sucedieron previo a las elecciones.

Por su parte, el sector empresarial espera conocer detalles de las reformas laboral y tributaria que presentará el gobierno.

Ambos factores son esenciales para lograr lo que ellos llaman “nivelar la cancha”.

En el mercado de trabajo, los empresarios no se han adherido a la posibilidad de armar programas de cesantías propios, tal como lo permitió la última reforma del gobierno, que además eliminó las multas para las contrataciones en negro.

El Gobierno ya se los hizo saber en varias ocasiones, pero los industriales siguen siendo reticentes a formar planes a medida para flexibilizar la contratación de nuevos trabajadores.

Respecto del tema impositivo, en las últimas horas se hizo viral una comparación entre los impuestos que pagan un industrial argentino y un paraguayo. A esa diferencia apuntan los empresarios para recuperar competitividad.

El cierre de la jornada está previsto con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y al momento no hay confirmación de algún tipo de comunicación del presidente, Javier Milei.

La Conferencia estará presidida por Martín Cabrales y se desarrollará bajo el lema “El futuro se produce hoy”.

“Argentina es un país que necesita dar trabajo y, además, necesita formalidad, porque hay mucha informalidad y eso afecta mucho a la competencia”, señaló Cabrales en declaraciones recientes.

En la misma línea, remarcó que debería haber “una carga tributaria menor” porque lo que se paga de impuestos en el país “es terrible” y puso en el mismo nivel de importancia el peligro que representa “la economía informal” y la calificó como “peor que las importaciones”: “No pagan ningún tipo de impuestos y eso es muy dañino”, agregó.

En otro orden, también señaló la crisis que atraviesan en las pymes, ya que es un que están “en una situación agobiante” y manifestó que, si alguna tiene que pagar un juicio hoy “implicaría cerrar la empresa”.