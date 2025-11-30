Cantata «Haciendo sonar la caridad», en apoyo de 90 familias de Trelew

El 15 de diciembre, en el Teatro Verdi de la ciudad de Trelew, se presentarán diferentes coros y conjuntos de la ciudad. La entrada serán 6 mil notas musicales. Lo recaudado se destinará a preparar canastas navideñas.

La Cantata de Navidad «Haciendo sonar la caridad», es un evento, organizado por la Catedral María Auxiliadora con el acompañamiento del Municipio, se realizará el lunes 15 de diciembre a las 21 en el Teatro Verdi.

Participarán: Coro Aluen, Coral de la Costa, Coro Municipal, Coro Juvenil Municipal de Artes, We Piweke, Conjunto Instrumental Las Misas y Conjunto Vocal de Capilla.

La entrada tendrá un valor de 6 mil notas musicales, destinadas íntegramente a preparar canastas navideñas para 90 familias de las comunidades San Pedro y San Pablo, Buen Pastor y María Auxiliadora.

Las entradas anticipadas podrán adquirirlas en Jyglo (Belgrano 320) y Portal de Belén (San Martín 204).

El coordinador de Cultura, Alberto Viegas destacó la actividad que impulsa la Catedral y remarcó que el Municipio acompaña para diseñar un acontecimiento artístico y escénico cultural y solidario para dar inicio a este tiempo que anticipa la Navidad.

Y remarcó la participación de los coros y conjuntos de nuestra ciudad se harán presentes para regalar un momento de encuentro y alegría.

Tras la presentación, de la que participó la secretaria de Políticas para el Bienestar Integral, Mariana Medina, entre otras autoridades, el párroco de la Catedral Álvaro Suárez agradeció «el acompañamiento de la Municipalidad y los coros que van a participar en este evento solidario que tiene como fin preparar las canastas para las 90 familias que se atienden en las comunidades».

«La Navidad es tiempo donde aflora la solidaridad y el compartir. También queremos que la iglesia esté presente en todos los espacios», sostuvo Álvaro Suárez.