Boca, anfitrión de Talleres en el cruce de Octavos de Final del Clausura

Boca Juniors recibirá esta tarde- noche a Talleres de Córdoba, en un encuentro clave correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

Se jugará desde las 20 horas en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Cruce de Octavos de FInal para «El Xeneize» y «La T»

Boca se metió en los octavos de final del Torneo Clausura luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing.

Esto les permitió también finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender.

Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les permita soñar con seguir avanzando.

Fútbol – Torneo Clausura

Playoffs – octavos de final

Probables formaciones Boca – Talleres (C)

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.iiRiig

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez;, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 20.