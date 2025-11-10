DIEGO SANTILLI - MANUEL ADORNI - MANUEL ORREGO - MARTÍN LLARYORA - PRESUPUESTO 2026

Arrimando el bochín

Diego Santilli, futuro ministro de Interior, junto al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y a Manuel Orrego, de San Juan. Los dos mandatarios provinciales adelantaron su apoyo al proyecto de ley de Presupuesto 2026 que será tratado en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, pese a que cuenta con dictamen de comisiones.

“No estamos para poner piedras”, pronunció el gobernador de Córdoba al salir de la reunión en Casa Rosada, quien destacó, además, que el Gobierno nacional pasó de “una etapa que era de agravios e insultos a una etapa que de diálogo que nos permita avanzar en los temas importantes”. También sostuvo que ve “con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y generar consensos para mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

El encuentro de este lunes se enmarcó en una serie de reuniones en las que el Gobierno nacional se propuso recibir a diferentes mandatarios. La semana pasada fue el turno del chubutense Ignacio Torres y el catamarqueño Raúl Jalil.

Tapa de El Diario WEB

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

