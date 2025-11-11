Argentina enfrentará a México en el Mundial Sub 17



La Selección Argentina enfrentará a México por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol Sub 17 que se está celebrando en Qatar.

El elenco dirigido por Diego Placente viene de ganar los tres partidos de la fase de grupos, con un goleada por 7 a 0 ante Fiyi y consiguió el lugar más alto de los clasificados por puntaje, y ahora le tocará medirse con los mexicanos, quien finalizó como último de los mejores terceros.

Argentina sumó puntaje ideal tras sus victorias ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiyi (7-0), y volverá a jugar el viernes 14 de noviembre.

El encuentro será televisado por TV Pública y DSports. La FIFA confirmó la fecha, pero aún no el horario.

Por otro lado, México avanzó como el octavo mejor tercero con un rendimiento que dejó una derrota 3-1 con Suiza en la última jornada, otra en el debut ante Corea del Sur (1-2) y solo le ganó a Costa de Marfil (1-0), para ubicarse tercero en el Grupo F con tres puntos.

El cruce suma un condimento extra por los antecedentes recientes entre ambos países: Argentina venció a México en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 (2-0) y también en Qatar 2022 con la selección mayor (2-0).

Si Argentina supera los 16avos, jugará en octavos contra el ganador de Portugal-Bélgica. En un eventual cruce de cuartos, podría aparecer un rival surgido de los duelos Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.

El cuadro se definió con los 32 clasificados ordenados del 1 al 32 según rendimiento. Argentina quedó primera con 9 puntos y diferencia de gol +9, por lo que enfrentará al 32, es decir, al peor de los terceros.

El nuevo formato del torneo estrenó la participación de 48 selecciones: avanzaron a 16avos los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los 8 mejores terceros.

Los octavos se disputarán el martes 18 de noviembre, los cuartos el viernes 21, las semifinales el lunes 24 y la final junto al partido por el tercer puesto será el jueves 27.

Argentina nunca llegó a la final del Mundial Sub 17. Su mejor actuación son los terceros puestos de 1991 (Italia), 1995 (Ecuador) y 2003 (Finlandia).

En 2023, en Indonesia, cayó por penales en semifinales ante Alemania y perdió 3-0 con Malí en el partido por el tercer puesto.

Nigeria es el máximo campeón con 5 títulos, seguido por Brasil con 4. Con 2 coronas aparecen México y Ghana, y con 1 figuran Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

Fuente: NA