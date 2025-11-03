Advierten sobre posibles estafas durante el Cyber Monday



La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFEC y ED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut alerta a la ciudadanía sobre la posibilidad de que se incrementen los intentos de estafas y fraudes digitales durante los próximos días.

Desde la Unidad Fiscal Especializada, se explicó que este tipo de eventos comerciales, donde se concentran promociones y compras en línea, también son aprovechados por ciberdelincuentes que buscan engañar a los usuarios mediante distintas modalidades de fraude.

Entre las maniobras más frecuentes se encuentran la creación de sitios falsos que simulan ser páginas oficiales, las ofertas falsas difundidas por redes sociales o mensajería instantánea, y los correos electrónicos o mensajes con enlaces maliciosos que buscan obtener datos personales o bancarios.

La UFEC y ED recomienda verificar siempre la autenticidad del sitio web antes de realizar una compra, no ingresar datos personales o financieros en enlaces recibidos por medios no oficiales, utilizar métodos de pago seguros y desconfiar de las promociones con precios excesivamente bajos.

Asimismo, se sugiere ingresar directamente a los sitios oficiales de las empresas o tiendas participantes y mantener actualizados los sistemas de seguridad de los dispositivos utilizados para las transacciones.

En el mismo sentido, “la prevención y la atención al detalle son fundamentales para evitar caer en engaños digitales. En estos días de alto movimiento comercial, la mejor herramienta es la precaución”.

Finalmente, desde la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen se continúa desarrollando acciones de concientización y prevención orientadas a promover el uso responsable y seguro de la tecnología, se trabaja de manera permanente en la investigación de delitos informáticos.