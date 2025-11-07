Adorni y Santilli recibieron al gobernador Ignacio “Nacho” Torres en Casa Rosada

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, fue recibido este viernes en Casa Rosada por el futuro ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante el encuentro, el mandatario provincial presentó sus temas de agenda, y los funcionarios nacionales expresaron su confianza en recibir acompañamiento en el tratamiento de las reformas laboral y tributaria, próximas a debatirse en el Congreso.

Según la prensa oficial del Gobierno de Chubut, se abordó el compromiso para eliminar el esquema de retenciones aplicadas a los hidrocarburos convencionales.

Retenciones y sostenimiento del empleo

Tras la reunión, Torres aseguró que «el acuerdo en el que veníamos trabajando para bajar las retenciones a los hidrocarburos sigue en pie, de hecho estamos a poco tiempo de terminar la redacción y que finalmente se firme el decreto, lo cual va a ser muy positivo no solamente para nuestra provincia, sino para la Argentina», y destacó que el balance de la reunión fue positivo, «principalmente por la vocación de diálogo respecto de cuestiones que son importantes para el país, donde la voz de los gobernadores es vinculante».

En cuanto a la eliminación de las retenciones al petróleo, mencionó que será «un paso clave para exportar más, generar empleo, fortalecer la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge y garantizar el sostenimiento de uno de los principales sectores económicos de la provincia», puntualizando que «estamos convencidos que es el camino para generar nuevas inversiones que mantengan la actividad y sostengan los puestos de trabajo”.

Presupuesto y reforma laboral

Sobre el Presupuesto 2026, el titular del Ejecutivo planteó la necesidad de que «el país cuente con un presupuesto, el cual buscamos que sea de carácter federal y que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo» señaló, sumando a ello que «por nuestra parte, hicimos distintas propuestas, entre ellas la eliminación de algunas asignaciones específicas».

Torres apeló al “compromiso de todos nuestros legisladores” e instó a “unificar posiciones y salir en defensa de los recursos chubutenses”.

En relación a la reforma laboral que el Gobierno Nacional busca impulsar en el Congreso, el mandatario advirtió «es necesaria una reforma en un país donde el 50% del empleo no está registrado, porque esto impacta no solo en la informalidad, sino también en uno de los sectores más vulnerables que es el de los jubilados, porque la caja se está desfinanciando» y sostuvo que «esperamos la redacción de la norma para poder analizarla».