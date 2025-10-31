Ya son cinco las detenidas tras los incidentes frente a la casa del padre de Elías

La Policía del Chubut realizó tres allanamientos en distintos sectores de Puerto Madryn en el marco de la investigación por los graves incidentes ocurridos frente a la casa del padre de Elías, el niño que falleció en un vuelco a fines de septiembre. Como resultado de estos procedimientos, se concretaron tres nuevas detenciones, que se suman a las dos mujeres arrestadas el jueves, alcanzando un total de cinco detenidas por los hechos.

Los operativos fueron encabezados por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) y contaron con la intervención de las fiscales Virginia Pitara y Carrizo, además de la participación del Área de Criminalística.

Según precisó el jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn, comisario Diego Williams, las pesquisas permitieron identificar a otras personas con participación activa en los disturbios que derivaron en dos agentes lesionadas, una de ellas con graves quemaduras en sus piernas y un brazo.

“A partir del análisis de cámaras, testimonios y material fílmico se pudo determinar el grado de participación de distintas personas en los incidentes. Por ese motivo, se concretaron tres allanamientos con resultado positivo, que permitieron detener a nuevas involucradas”, señaló Williams.

De las cinco mujeres aprehendidas, cuatro serán imputadas por tentativa de homicidio, mientras que la restante enfrentará cargos por atentado y resistencia a la autoridad.

El violento episodio se originó luego de una audiencia en la que la Justicia resolvió mantener el arresto domiciliario del padre del menor fallecido. Tras conocerse la resolución, un grupo de personas se trasladó hasta el domicilio del imputado, donde se produjeron desmanes.