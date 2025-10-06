Waiwen se prepara para la Liga de Vóley Argentina con amistosos frente a Boca

Este domingo, Waiwen afrontó el primero de una serie de partidos amistosos frente a Boca Juniors, como preparación para la Liga de Vóley Argentina.

En el Estadio Socios Fundadores, fue triunfo del conjunto comodorense con parciales de 23, 25-21, 18-25, 14-25 y 15-10.

Victoria amistosa para Waiwen

Waiwen arrancó con una victoria ante Boca Juniors en lo que fue el primer amistoso en el Estadio Socios Fundadores, en un juego con parciales de 25-23, 25-21, 18-25, 14-25 y 15-10 y festejo para los comodorenses que se quedaron con el triunfo en el debut.

En el primer encuentro, estuvieron presentes el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Los amistosos entre ambos equipos profesionales tendrán lugar hasta el 13 de octubre en la provincia, en preparación para lo que será la temporada 2025/26 de la Liga ACLAV, máxima categoría del voleibol argentino.

Cómo sigue

La serie de partidos amistosos continuará el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Club Huergo, también a las 20:00. En tanto que durante la semana también se enfrentarán en Esquel.

El equipo comodorense disputará su segunda temporada en el máximo nivel del vóley argentino. La temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina comenzará el 6 de noviembre con el tour en Monteros, Tucumán.

Análisis de protagonistas

El entrenador Lisandro Luppo, una vez finalizado el partido comentó: “Siempre me sorprende la gente de Comodoro, estamos contentos por lo que fue el primer amistoso con Boca con este marco de público. Lo que fue el partido, dentro de nuestra planificación, estaba como una carga de entrenamiento. Se pudo ganar y estamos más que contentos”.

Marcos Richards, jugador de Waiwen, por su parte, se mostró contento con el acompañamiento de la gente de Comodoro. “Es un lindo espectáculo, pudimos sacar el partido adelante. Fue el primer partido que jugamos todos juntos, tuvimos algunos errores, pero es más de entrenamiento. Es muy hermoso que la gente acompañe mucho al vóley en Comodoro, y nos hacen sentir muy parte de eso”.