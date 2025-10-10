Vidal, tras compra de Austral Construcciones: «Donde había corrupción, hoy habrá producción»

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró la adquisición del predio de Austral Construcciones en Río Gallegos como “un paso fundamental hacia un modelo de provincia que se sostiene en la producción y el trabajo”. Destacó que el complejo será gestionado por Santa Cruz Puede S.A.U., y reafirmó que la decisión forma parte del cambio estructural que impulsa su gobierno.

“No se lo compramos a Lázaro Báez, se lo compramos a la Justicia. Después de años de causas y procesamientos, la Justicia tomó la decisión de quedarse con propiedades ligadas a la corrupción, y nosotros mostramos interés en adquirirlas para ponerlas al servicio del pueblo”, recalcó el mandatario provincial en la charla que brindó esta mañana a radio El Caletense.

Vidal adelantó que el predio se convertirá en un núcleo productivo y comercial, donde se instalará una planta de alimentos balanceados. “Lo primero que vamos a hacer es producir. Queremos que en donde antes hubo abandono, haya trabajo y desarrollo”, sostuvo.

El gobernador valoró las palabras del titular de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, quien afirmó que “donde antes había corrupción, hoy hay producción”. En ese sentido, Vidal reafirmó: “Eso es exactamente lo que tiene que suceder en toda la provincia. Queremos recuperar la cultura del trabajo, terminar con la dependencia del Estado nacional y generar nuestra propia economía”.

Durante la entrevista, Vidal repasó algunos de los proyectos productivos que ya están en marcha: “Estamos apostando fuerte a la pesca con la construcción del astillero en el Puerto Caleta Paula, a la agricultura con las 400 hectáreas de avena, cebada y alfalfa en El Calafate, al desarrollo vitivinícola en Lago Posadas con 6.000 parras, y a la producción avícola en Puerto Santa Cruz. También avanzamos en minería, con el compromiso de que FOMICRUZ cumpla el rol de fomentar la exploración responsable”.

En ese último punto sostuvo que a través de FOMICRUZ hace un año de comenzaron a explorar y se espera la certificación para una posible producción de uranio. “Uno de los mejores laboratorios del mundo nos informará sobre el hallazgo, certificando lo que encontramos, lo cual significaría un descubrimiento enorme de algunos minerales de tierras raras y hoy estamos esperando esa respuesta para poder anunciarlo”.

“Si no producimos y no somos responsables los que tenemos la posibilidad de dirigir, va a ser muy difícil salir adelante”, enfatizó Vidal. “Quedó demostrado que cuando Nación corta los fondos, la provincia se empobrece. Por eso debemos generar nuestros propios recursos y dejar de depender del color político de quien gobierne el país”, agregó.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje a los vecinos de Caleta Olivia, de cara a las elecciones del 26 de octubre, y respaldó la candidatura de José Daniel Álvarez a diputado nacional. “No podemos volver al desastre del pasado ni sumarnos a los extremos que tanto daño le hacen al país. Daniel Álvarez es un santacruceño trabajador, una buena persona, alguien que ama esta tierra y que me va a ayudar a gestionar en el Congreso”, afirmó.

“La única manera de salir adelante es trabajando y produciendo. Tenemos que construir una provincia mejor entre todos”, concluyó Vidal.