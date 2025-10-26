CANDIDATO - ELECCIONES 2025 - SANTIAGO VASCONCELOS

Vansconcelos: «Vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores»


Santiago Vasconcelos, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, emitió su voto en Puerto Madryn, destacando el apoyo de los trabajadores. «Hoy votamos, y partir de mañana seguimos allí donde siempre estamos que es apoyando el conjunto de los reclamos de los trabajadores», dijo el actual diputado provincial.
«En general recibimos muchos mensajes de aliento», dijo Vasconcelos al remarcar que el crecimiento de la Izquierda se consolida producto del «fortalecimiento de aquellas luchas que venimos acompañando», expresó.
Vasconcelos anticipó que esperarán los resultados tras el conteo de votos, ya que él mismo oficia de fiscal General en una escuela.

