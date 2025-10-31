Un hombre murió por una herida de arma blanca

Un hombre murió en Puerto Madryn producto de una herida con arma blanca. El hecho ocurrió este viernes y es investigado como un presunto homicidio.

Según trascendió, todo comenzó con una pelea entre dos hombres en la esquina de Muzzio y Piedrabuena, cuando uno de ellos sufrió una herida de arma blanca y se subió a un vehículo para alejarse del lugar.

Pocos metros más adelante chocó con otro vehículo tras haber perdido el conocimiento, y murió cuando era trasladado al hospital.