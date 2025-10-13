COMODORO RIVADAVIA - EXPLISIÓN - HERIDO

Un herido al explotar un desarmadero en Comodoro Rivadavia


Un joven trabajador resultó gravemente herido tras una fuerte explosión registrada en un predio ubicado en Kilómetro 17. La detonación ocurrió mientras manipulaba una bolsa con metales en una chatarrería que, según determinó personal municipal, no contaba con habilitación para funcionar como depósito ni taller de desguace. Como consecuencia del estallido sufrió lesiones de consideración en el rostro y el torso. Fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internado en estado delicado, indicaron fuentes médicas. Al lugar acudieron equipos de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut y personal municipal de Habilitaciones. Las primeras hipótesis apuntan a que un artefacto explosivo habría detonado al ser manipulado, aunque no se descarta que se tratara de material bélico en desuso u otro componente encontrado entre los vehículos almacenados.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ENI, HORACIO MARÍN, Vaca Muerta, YPF

Proyectan 50.000 empleos en YPF tras el acuerdo con Eni
Etiquetas: Patricia Bullrich, plan paraná

Patricia Bullrich lanza el Plan Paraná
Etiquetas: Paso de Indios, Ruta 25, siniestro vial

Un menor falleció en un siniestro vial