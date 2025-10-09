Trump podría viajar este fin de semana a Medio Oriente por el acuerdo sobre Gaza



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó ayer que podría viajar este fin de semana a Medio Oriente, ya que el acuerdo sobre Gaza está «muy cerca».

«Las negociaciones van muy bien», dijo Trump en la Casa Blanca, y agregó: «Podría ir para allá en algún momento cerca del fin de semana».

Las conversaciones entre Israel y Hamás entraron el miércoles en su tercer día en el sitio turístico egipcio de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo.

Importantes funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía se unieron a las negociaciones indirectas, las cuales también incluyen al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, invitó ayer a Trump a asistir a la ceremonia de firma de un potencial acuerdo, en caso de que las negociaciones en curso resulten exitosas. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en Gaza.