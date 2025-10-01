Trump amenazó con «despedir a mucha gente» si se produce el cierre del Gobierno



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que si se produce el cierre del Gobierno, la administración «despedirá a mucha gente», y culpó a los demócratas del actual estancamiento en las negociaciones sobre financiamiento.

«Bueno, pues los demócratas quieren cerrarlo. Y cuando se cierra es necesario hacer despidos. Así que voy a despedir a muchas personas que van a ser muy afectadas, y los demócratas, serán demócratas», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca.

«Este es el cierre de Donald Trump. Es suyo», dijo en X el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, cuando compartió el video de Trump.

Trump también culpó hoy martes a los demócratas por insistir en proporcionar atención médica a los migrantes indocumentados, un mensaje repetido por el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara Mike Johnson y republicanos del Senado.

En un discurso pronunciado hoy con anterioridad en el pleno del Senado, Schumer dijo que muchísimos republicanos están mintiendo sobre la postura de los demócratas.

«La ley prohíbe a los inmigrantes indocumentados recibir pagos de Medicare, Medicaid o la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. No hay dinero, ni un solo centavo de dólares federales, que sea destinado a ellos», dijo Schumer.

El Gobierno federal cerrará a las 00:01 hora local del miércoles a menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe una iniciativa de gasto federal en las próximas horas.

Los republicanos, quienes ocupan actualmente 53 escaños en el Senado, necesitan que al menos siete demócratas de la cámara alta se les unan para aprobar la iniciativa.