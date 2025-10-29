Triple crimen narco: el fiscal Arribas contó detalles de la declaración de “Señor Jota”



El fiscal Adrián Arribas habló en la puerta del Tribunal de San Justo y dio detalles de la declaración de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como “Señor Jota”, y allí sostuvo que “negó los hechos” y hasta remarcó que “desconoce a los otros detenidos”. Además, comunicó que este jueves declarará otros tres imputados.

Este lunes, luego de que se apruebe el pedido de detención contra Zabaleta Cubas, el fiscal Arribas lo indagó durante cuatro horas acerca de su implicancia en los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, y si es verídico de que se trata del autor intelectual de los asesinatos.

“Declaró, negó los hechos y dijo que desconocía a los otros detenidos”, comentó el fiscal.

En su testimonial confirmó que era policía en Perú y que esta causa en el que lo acusan es una “pantalla”: “Nos dijo que está sorprendido en la acusación, pero tenemos elementos que demuestran su implicancia”.

En ese sentido, explicó que “uno de los imputados lo reconoce como “papá”, hay informes desde Perú y de sus movimientos”.

Al ser consultado sobre lo secuestrado en la celda N°4 de la Alcaidía de Cavia, confirmó que incautaron “una libreta que tiene teléfonos y anotaciones y tenemos la lista de todos los que lo visitaron”.

Por último, sobre la detención de Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro, destacó que tienen comprobado que “estaba al tanto de todo” y que ella fue quien, con una aplicación específica, “le borró todo al celular del acusado”.

“El abogado nos pidió una nueva declaración para Florencia Ibáñez, Mujica y Sotacuro”, señaló y sumó que las mismas ocurrirán este jueves 30 de octubre por la mañana.