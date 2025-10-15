ADRIÁN ARRIBAS - TRIPLE CRIMEN

Triple crimen: La próxima semana dictarán preventivas de los detenidos


El fiscal Adrián Arribas confirmó que en la jornada de hoy llegarán los resultados de las pericias a los celulares de los detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela y destacó que la semana que viene se dictarán las prisiones preventivas de los acusados.

Desde la puerta de la fiscalía de San justo, Arribas indicó también: “Esta semana vamos hacer una nueva interpretación del hecho y haríamos saber de una nueva imputación a los detenidos”

Aun así, remarcó que van a tener que “indagarlos a todos de nuevo» para poder establecer el nuevo escenario.

Según sostuvo, en la causa hay “15 identificados” y que en la jornada de este miércoles no se esperan testimoniales, aunque la agenda diaria puede cambiar con el paso de las horas.

«Desmontando la Leyenda Negra»

