Tensión y expectativa por el contrato de Colapinto en Alpine



El piloto argentino Franco Colapinto participará hoy de una serie de actividades oficiales con el equipo Alpine en la previa al Gran Premio de México, en momentos en que crece la expectativa por el anuncio de un eventual contrato que lo mantenga en el equipo francés durante la próxima temporada.

El futuro del pilarense en la máxima categoría del automovilismo podría definirse antes del Gran Premio de México, que se correrá el próximo fin de semana, luego de la polémica que se generó en el circuito de Austin con el sobrepaso de Colapinto a Gasly, en contradicción con las órdenes del equipo.

Según trascendió, el argentino recibiría un anuncio clave de Alpine de cara a la temporada 2026, lo que mantiene en vilo a los fanáticos nacionales.

Este miércoles, Colapinto tendrá una agenda cargada de compromisos. A las 19:00 (hora argentina) participará de una conferencia de prensa con la escudería francesa, y más tarde, a las 22:00, dirá presente en un evento organizado por Mercado Libre, su principal sponsor.

De acuerdo con información de Agencia Noticias Argentinas, habría un anuncio importante de la F1 durante la jornada, lo que alimenta la expectativa por la posible renovación del contrato del nacido en Pilar.

El buen desempeño del joven de 22 años en las últimas carreras obligó al líder del equipo, Flavio Briatore, a analizar si mantiene al argentino para la próxima campaña.

Aunque todavía no sumó puntos, Colapinto iguala el mano a mano con Pierre Gasly (6 a 6) en las primeras 12 fechas del calendario. Y en los últimos seis circuitos, el argentino se impuso en cuatro, superando a un compañero con 136 carreras de experiencia en la F1 (63 con Alpine), mientras que el pilarense apenas lleva 20, de las cuales 11 fueron con el equipo francés.

