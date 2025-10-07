Tenistas chubutenses jugaron el Torneo Nacional de Menores en Salta

Durante el pasado fin de semana, se disputó en la ciiudad de Salta, una nueva edición del Torneo Nacional de Tenis para categorías Menores.

El certamen, contó con la participación de una delegación de tenistas representantes de la Asociación de Tenis del Noroeste del Chubut, quienes desplegaron una muy buena perfomance.

En Dobles, chubutenses subcampeones en Sub12 y Sub16

Durante el pasado fin de semana, se desarrolló en la ciudad de Salta, el 5to Torneo Nacional de Tenis para categorías Menores, desarrollado en los clubes Clubes Jockey y Gimnasia y Tiro.

La ASOTENECh estuvo representada en Damas y Varones por los Sub 12 Matilda Nogueira, Bautista Suffriti, Lucio Vulcano y Emilio Nogueira; mientras que en Sub 16, compitieron Justina Lassaga y Tomas Atucha.

En cuanto a resultados, se destacaron Bautista Suffriti y Lucio Vulcano en Sub 12, siendo finalistas del doble ante la dupla Chacur y Carnevale (BA), los N° 2 y 7 del Ranking nacional, en tanto que en Sub 16 damas Justina Lassaga (Tw) junto a su compañera Matilde Mainero (SF), fueron finalistas del doble y las ganadoras resultaron Delfina Ruete / Caira Vega (BA).

Por su parte, en modalidad Singles, se dio un buen triunfo de Tomas Atucha en 1ra ronda 6/1 7/6 ante Bautista Prado (Cba) Nº 8 del ranking y Lucio Vulcano en los sub 12 al vencer 6/ 0 6/3 a Agustin Berloc (BsAs).