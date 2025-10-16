CHUBUT - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - PETRIS

Suspendieron al juez Petris


En el marco de las sesiones ordinarias que el Consejo de la Magistratura llevó a cabo esta semana en Puerto Madryn, se resolvió por unanimidad la suspensión del juez Claudio Petris, quien será sometido a un jury de enjuiciamiento.
La decisión se tomó tras el análisis de un sumario elaborado por la consejera popular Mabel Del Mármol, en el que se concluye que el magistrado podría haber incurrido en causales de mal desempeño. Por este motivo, las actuaciones serán remitidas al tribunal de enjuiciamiento para avanzar con el proceso correspondiente.
Durante la misma sesión, el Consejo decidió aplicar una suspensión de seis meses al camarista esquelense y una retención del 50 por ciento de su dieta durante ese período, hasta tanto se resuelva su situación en el marco del jury.
Asimismo, se conformó la Comisión de Acusación, que estará integrada por los consejeros Rafael Lucchelli, Paula Cardozo y Giovana Taurelli Chiribao, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del procedimiento.

