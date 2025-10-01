Sorpresa en La Voz Argentina: por qué no hubo eliminación en el “Cuarto Round”



Tras varios días de ausencia, La Voz Argentina regresó este martes a la pantalla de Telefe para dar inicio al esperado “Cuarto Round”, acercándose a la etapa final de la competencia.

El conductor, Nico Occhiato, explicó la mecánica de la nueva fase. «Hoy tenemos enfrentamiento de todos los equipos. Hoy van a ir cantando todos los equipos».

De acuerdo con el animador, en este round habrá enfrentamientos cruzados, donde los participantes cantarán y los coaches de los equipos contrarios los votarán del 1 al 10 con sus tablets.

El sistema de eliminación es directo: el participante que obtenga el menor puntaje de cada equipo quedará automáticamente eliminado de La Voz Argentina.

Cambio de último momento en La Voz Argentina

A pesar de la expectativa por las primeras eliminaciones, se produjo un cambio de último minuto que generó «bronca» en el público.

Justo cuando se iba a revelar quiénes dejaban el reality de los teams de Luck Ra y Lali Espósito, Nico Occhiato anunció que la decisión se postergaba para el programa del miércoles.

Además, el conductor informó que cada coach tendrá la posibilidad de salvar a dos participantes. El resto de los puntajes más bajos, una vez descontados los salvados, se someterán a la votación de los jurados, quienes finalmente decidirán quién abandona el certamen a un paso de los cuartos de final.