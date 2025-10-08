CAMIONETA - DODGE RAM - NARCOTRÁFICO - PUERTO MADRYN

Secuestran en Madryn una camioneta con pedido de captura por narcotráfico

Este martes, alrededor de las 19:00 horas, personal de la División Sustracción de Automotores de Puerto Madryn interceptó una camioneta Dodge RAM roja, modelo 2017, valuada en 40.000 dólares, que circulaba por la vía pública. El vehículo fue detenido tras las tareas de investigación realizadas por la fuerza, las cuales permitieron confirmar que tenía un pedido de secuestro activo.

El pedido de captura fue solicitado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en el marco de una causa vinculada al narcotráfico y al lavado de activos, que está siendo instruida por el Juzgado Federal de esa provincia.

Una vez secuestrado, el rodado fue trasladado al Puesto Policial 212, donde permanecerá a disposición de la Justicia Federal. En cuanto al conductor, fue notificado por el delito de encubrimiento y se encuentra en libertad, a la espera de los avances en la causa.

