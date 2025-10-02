Repudio mundial a Israel por el abordaje de sus marinos a la Flotilla Humanitaria



El Gobierno de Colombia rechazó a través de un comunicado la retención de dos connacionales en aguas internacionales que participaban en actividades humanitarias en la Flotilla Global Sumud por la Fuerza Armada de Israel, pero además, expulsó a la delegación diplomática de esta nación.

“El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla”, aseveró.

El presidente, Gustavo Petro, indicó en su cuenta de X que esta retención es un “nuevo crimen internacional” por parte del Gobierno de Israel y ordenó la salida inmediata de la delegación diplomática de Israel en Colombia.

También pidió a los Gobiernos de Bangladesh, Brasil, España, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica que actúen prontamente para proteger la vida e integridad de sus connacionales.

El Gobierno de Uruguay manifestó a través de un comunicado de la Cancillería “su seria preocupación” por la interceptación por parte de Israel de “más de 40 buques que forman parte de la Flotilla Global Sumud”.

La Flotilla Global Sumud está integrada “por más de 500 personas de alrededor de 40 países, que navegaban con dirección a la Franja de Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria a una población devastada por los ataques militares y la hambruna”, señala la declaración del Gobierno de Yamandú Orsi.

Por América Latina, también el Gobierno de Venezuela denunció el abordaje militar ejecutado por fuerzas israelíes contra la Flotilla Global Sumud, incidente ocurrido en aguas internacionales cuando la misión civil transportaba ayuda humanitaria destinada al pueblo palestino.

En un comunicado oficial, Caracas calificó la acción como un “acto de piratería” y señaló que constituye una muestra más de lo que describe como la naturaleza criminal de las operaciones militares israelíes.

“Atacar una misión pacífica cuyo único propósito era llevar alimentos y medicinas a una población sometida al hambre y al exterminio refleja el carácter inhumano de este bloqueo”, subraya el texto, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Fuerte protesta en Plaza de Mayo

El gobierno argentino no se pronunció al respecto y es conocido su apego a los Estados Unidos e Israel, pero ante la detención, distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon a Plaza de Mayo y exigieron la liberación inmediata de los activistas que viajan en la Flotilla.

Uno de los partidos políticos que movilizó es el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST, integrante del FITU) ya que su referente Cele Fierro es una de las argentinas que viajan en la Flotilla.

Otros argentinos embarcados (según el recuento de Newsweek Argentina) son Carlos Bértola, militante del movimiento Nuestra Patria; el capitán Jorge González; el fotógrafo Nicolás Marín; y el diputado nacional del FITU (Frente de Izquierda Unidad) izquierda Juan Carlos Giordano, quien en las últimas horas debió abandonar la misión y volver a la Argentina por un problema de salud.

Repudio europeo

Los países europeos instaron el miércoles en Israel a que garantice la seguridad de sus ciudadanos a bordo de los barcos de ayuda humanitaria con destino a Gaza, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud ese mismo día.

La flotilla, compuesta por unos 50 barcos con más de 500 voluntarios de más de 40 países, tiene como objetivo desafiar el bloqueo naval de Israel y entregar alimentos y ayuda médica a los palestinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí confirmó el miércoles que “detuvo varios barcos de la flotilla”, que el proceso se había desarrollado “de forma segura” y que “los pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”.

Las autoridades portuguesas confirmaron que tres ciudadanos, entre ellos un miembro del Parlamento, han sido detenidos.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se comprometió a proporcionar “todo el apoyo consular” a través de su embajada en Tel Aviv para garantizar sus derechos y su regreso seguro.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, expresó su condena “de la manera más enérgica”, ya que también había ciudadanos italianos a bordo.

Añadió que había autorizado la “intervención inmediata” de una unidad de la marina, que se dirige a la zona para posibles operaciones de rescate.

España y Francia también expresaron su preocupación e instalaron a Israel para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, su derecho a la protección consular y permitir su rápido regreso.

Irán condena la “acción terrorista”

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, condenó enérgicamente este jueves la interceptación por parte de Israel de buques de ayuda humanitaria internacional y la detención de sus pasajeros.

El vocero formuló los comentarios en unas horas comunicado después de que Israel confirmara el miércoles que había detenido varios barcos de la Flotilla Global Sumud en el mar Mediterráneo a primera hora del mismo día y que estaba transfiriendo a los pasajeros a un puerto israelí.

Baghaei denunció el “repetido ataque de Israel contra la flotilla y la detención de los partidarios del pueblo oprimido de Gaza”, mientras alababa la acción humanitaria de los activistas de diferentes países y grupos públicos en apoyo del pueblo palestino y sus esfuerzos para romper el asalto de la Franja de Gaza.

Describió el ataque de Israel contra la flotilla como una “clara violación de las reglas internacionales y una acción terrorista”, según Xinhua.

La suerte de GretaThunberg y de los barcos que no fueron detenidos

Mientras tanto, no todos los barcos habían sido interceptados y algunos continuaban su rumbo, según el informe del sitio France 24.

Y la activista sueca GretaThunberg, la persona más famosa mundialmente de cuantas se embarcaron, fue detenida y llevada a puerto, según informaron autoridades de Israel, cita Newsweek Argentina.