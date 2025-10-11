AEROPUERTO - RÍO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO

Renovarán la pista del Aeropuerto de Río Grande


En enero del próximo año, se iniciarán las obras de renovación en la pista del Aeropuerto Internacional “Gobernador Ramón Trejo Noel” de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, según informó el concesionario, Aeropuertos Argentina.

La inversión total para estas reformas será de U$S 37 millones, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura. Está previsto que los trabajos comiencen el 5 de enero de 2026, con fecha de finalización el 15 de abril del mismo año, por lo que el aeropuerto dejará de operar durante el período de obras.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la Pista 08-26, incluyendo la instalación de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros, sobre todo el rodaje principal; la modificación de las cabeceras de pista, para adecuarlas a la normativa vigente y la modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistema de ayudas visuales.

Adicionalmente, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo en la pista, que proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve. Este nuevo sistema permitirá optimizar la gestión de las operaciones y realizar tareas preventivas de forma más eficiente, reduciendo tiempo y recursos.

Finalmente, se demolerá por completo la plataforma comercial existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.

Estas obras refuerzan la seguridad operacional del aeropuerto, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas, con impacto en la eficiencia de las tareas y la prevención de riesgos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ENI, HORACIO MARÍN, Vaca Muerta, YPF

Proyectan 50.000 empleos en YPF tras el acuerdo con Eni
Etiquetas: Patricia Bullrich, plan paraná

Patricia Bullrich lanza el Plan Paraná
Etiquetas: Comodoro Rivadavia, explisión, herido

Un herido al explotar un desarmadero en Comodoro Rivadavia