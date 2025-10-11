Renovarán la pista del Aeropuerto de Río Grande



En enero del próximo año, se iniciarán las obras de renovación en la pista del Aeropuerto Internacional “Gobernador Ramón Trejo Noel” de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, según informó el concesionario, Aeropuertos Argentina.

La inversión total para estas reformas será de U$S 37 millones, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura. Está previsto que los trabajos comiencen el 5 de enero de 2026, con fecha de finalización el 15 de abril del mismo año, por lo que el aeropuerto dejará de operar durante el período de obras.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la Pista 08-26, incluyendo la instalación de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros, sobre todo el rodaje principal; la modificación de las cabeceras de pista, para adecuarlas a la normativa vigente y la modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistema de ayudas visuales.

Adicionalmente, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo en la pista, que proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve. Este nuevo sistema permitirá optimizar la gestión de las operaciones y realizar tareas preventivas de forma más eficiente, reduciendo tiempo y recursos.

Finalmente, se demolerá por completo la plataforma comercial existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.

Estas obras refuerzan la seguridad operacional del aeropuerto, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas, con impacto en la eficiencia de las tareas y la prevención de riesgos.