Puerto Madryn Rugby Club y Patoruzú RC de Trelew, disputan el Regional de Clubes Sub16 de hockey en La Pampa

Desde este jueves 2 de octubre hasta el domingo 5, se disputa en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, una nueva edición del Campeonato Regional de Clubes de hockey, en categorías Sub16 Damas A, B y C.

Del certamen, forman parte los represenatntes de la Asociación de Hockey del Valle del Chubut, como ser el Puerto Madryn Rugby Club y Patoruzú RC de Trelew.

Presnecia chubutense en el Regional

Como representantes de la Asociación de Hockey del Valle del Chubut en este certamen, estarán las divisionales Sub16 del Puerto Madryn Rugby Club y Patoruzu RC de Trelew, llevando con ellos el compromiso, la pasión y el esfuerzo de todo el hockey del valle.

También está Náutico

Por su parte, como representante de la Asociación de Hockey Austral de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, es participante de este Regional de Damas , el conjunto de Náutico, integrando la misma zona del Puerto Madryn RC.

En Santa Rosa, La Pampa

Fixture – Jueves 2 y Viernes 3/10

• Jueves 11:50 hs – Cancha 3: Patoruzú RC vs. Los Perales HC (CRC “A”)

• Jueves 18:10 hs – Cancha 2: Patoruzú RC vs. Sportivo Independiente (CRC “A”)

• Jueves 18:10 hs – Cancha 1: Puerto Madryn RC vs. Náutico Rada Tilly (CRC “A”)

• Viernes 11:50 hs – Cancha 2: Puerto Madryn RC vs. Club Alta Barda “A” (CRC “A”)

• Viernes 18:10 hs – Cancha 2: Patoruzú RC vs. Roca RC “A” (CRC “A”)

• Viernes 20:00 hs – Cancha 2: Puerto Madryn RC vs. ADCP (CRC “A”)