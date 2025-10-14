Paro nacional y movilización docente en reclamo de apertura de paritarias



Un grupo de sindicatos docentes realizan un paro de 24 horas en todo el país con el objetivo de presionar por la reapertura de paritarias.

La medida afecta a todas las escuelas públicas del nivel inicial, primario, secundario y terciario. Fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Una de las principales movilizaciones se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación. El horario de inicio estaba previsto para las 10.

Piden no solo por la reapertura de paritarias, sino también por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), «urgente aumento salarial», «defensa de las jubilaciones» e incremento del presupuesto.

Atech se pliega a la medida nacional, y hay paro docente en la provincia de Chubut.