MOVILIZACIÓN - PARO DOCENTE

Paro nacional y movilización docente en reclamo de apertura de paritarias


Un grupo de sindicatos docentes realizan un paro de 24 horas en todo el país con el objetivo de presionar por la reapertura de paritarias. 

La medida afecta a todas las escuelas públicas del nivel inicial, primario, secundario y terciario. Fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Una de las principales movilizaciones se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación. El horario de inicio estaba previsto para las 10.

Piden no solo por la reapertura de paritarias, sino también por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), «urgente aumento salarial», «defensa de las jubilaciones» e incremento del presupuesto.

Atech se pliega a la medida nacional, y hay paro docente en la provincia de Chubut.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: bertie benegas lynch, COMISIÓN DE PRESUPUESTO, presupuesto 2026

Salió Espert, entra Bertie
Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: argentina, crecimiento, FMI, inflación

El FMI anticipa menos crecimiento y mayor inflación en 2026 para Argentina
Etiquetas: Andrés Arbeletche, chubut, Ignacio "Nacho" Torres, Pesca, red chamber

Tras el papelón al que sometió al Gobernador, Arbeletche dejaría el gabinete de Torres
Etiquetas: inversiones, Minería, rigi

Aprueban ingreso al RIGI de una minera que invertirá US$2.672 millones