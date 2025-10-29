Palmeiras va por una remontada histórica ante Liga de Quito para meterse en la final de la Copa Libertadores



Palmeiras de Brasil recibirá este jueves a Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador, con el objetivo de protagonizar una remontada histórica para dar vuelta la serie y meterse en la final de la Copa Libertadores.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN Premium y Disney + y se disputará en el Allianz Parque, que tiene capacidad para 43 mil espectadores. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

Palmeiras llega a este encuentro con un panorama muy adverso, luego de lo que fue la contundente derrota 3-0 que sufrió en la ida, donde tuvo un primer tiempo para el olvido que lo dejó al borde del KO.

Sin embargo, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira hace años que es uno de los más temidos del continente, por lo que utilizará todos sus recursos para dar vuelta la historia frente a su gente.

Liga de Quito, por su parte, se convirtió en una verdadera pesadilla para los equipos brasileros en esta Copa Libertadores, ya que terminó primero en el Grupo C que compartió con Flamengo, mientras que en las instancias de eliminación dejó en el camino a Botafogo en octavos de final y a San Pablo en cuartos.

Los dirigidos por el brasilero Tiago Nunes quieren meterse en una nueva final de Copa Libertadores tras la alcanzada en el 2008, cuando consiguieron su único título en esta competición de la mano del técnico argentino Edgardo Bauza.

De cara a este trascendental cruce, Liga de Quito no podrá contar con el extremo Bryan Ramírez, una de sus mayores figuras, ya que fue expulsado en la ida.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Libertadores

Semifinal – vuelta

Palmeiras – Liga de Quito

Estadio: Allianz Parque

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: David Rodríguez

Hora: 21:30. TV: Fox Sports, ESPN Premium y Disney +

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Mauricio; Andreas Pareira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado. DT: Tiago Nunes.