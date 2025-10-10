Netanyahu reveló que las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que las fuerzas israelíes permanecerán en la Franja de Gaza para mantener la presión sobre Hamás hasta que el grupo se desarme y el enclave sea desmilitarizado.

A través de un discurso televisado al día siguiente de que su Gobierno aprobara un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás, Netanyahu afirmó que el Ejército israelí “permanece muy adentro de la franja y mantiene todas las posiciones que la controlan”.

“De esta manera, estamos rodeando a Hamás desde todas las direcciones antes de las próximas etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada. Si esto se logra de la manera fácil, eso será bueno. Si no, se conseguirá de la manera difícil”, afirmó.

Rehenes

Netanyahu añadió que 20 rehenes vivos y 28 cuerpos serán liberados en los próximos días.

Según Hamás, los cuerpos de los fallecidos pueden ser entregados más tarde que los de los vivos.

Según el acuerdo, el Ejército israelí dejará de combatir y se retirará parcialmente de la Franja de Gaza, mientras que Hamás liberará a todos los demás detenidos a cambio de que Israel libere a más de 2.000 palestinos detenidos.

El acuerdo también estipula que se permitirá que con alimentos y suministros médicos entren en camiones en Gaza para proporcionar asistencia a unos dos millones de residentes, la mayoría de los cuales han sido desplazados varias veces por ataques aéreos israelíes.

Dos años de ataques israelíes dejaron a Gaza en ruinas, provocaron hambre y mataron a más de 67.000 personas, según las autoridades sanitarias gazatíes.