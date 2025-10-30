Mujer muere en un vuelco en Comodoro Rivadavia

Una mujer falleció tras un violento vuelco ocurrido este jueves en horas de la madrugada en la zona norte de Comodoro Rivadavia. El otro ocupante del vehículo sufrió lesiones graves.

La Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, informó que el siniestro tuvo como único vehículo involucrado a un Volkswagen Suran, que por causas que aún se investigan perdió el control y volcó sobre la calzada.

En el rodado viajaban M.M.A. (28) y S.M.E. (27), ambos residentes de Comodoro. Producto del impacto, los dos salieron despedidos del vehículo. La mujer murió en el acto, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional por una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (107).