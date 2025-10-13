Messi será suplente en el amistoso de Argentina frente a Puerto Rico

Este martes, la Selección Argentina de futbol afrontará un nuevo juego amistoso en Miami, esta oportunidad ate Puerto Rico.

El DT del seleccionado campeón del mundo y de América, Lionel Scaloni, confirmó que estará a disposición Lionel Messi, aunque piensa incluirlo como suplente.

La Selección Argentina, con el astro Lionel Messi de suplente, enfrentará a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional a jugarse en el Chase Stadium de Miami.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a su par de Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la presencia del capitán Lionel Messi, la ´Albiceleste´ superó sin problemas a la ´Vinotinto´ con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo cuatro futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y el mediocampista Nicolás Paz.

Por su parte, Messi iría al banco de suplentes e ingresará algunos minutos en este partido que se disputará en la casa de su actual equipo, el Inter Miami. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.