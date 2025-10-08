FACUNDO MANES - MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes


El diputado nacional Facundo Manes denunció que el presidente de la Cámara baja, Martín Menen, lo amenazó antes del inicio de la sesión.

Luego, el titular de la Cámara de Diputados rechazó las acusaciones del candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió las supuestas amenazas que el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes dijo haber recibido de su parte, y favor de la versión del riojano tomó estado público un video del cordial y breve intercambio que tuvieron ambos legisladores antes de que comenzara la sesión.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no
Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Brenda Uliarte, cfk, intento de asesinato, Sabag Montiel

Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión y Brenda Uliarte a 8 años
Etiquetas: camioneta, dodge ram, Narcotráfico, puerto madryn

Secuestran en Madryn una camioneta con pedido de captura por narcotráfico
Etiquetas: acuerdo, convenio, Ecocentro, Madryn, UNIVERSIDAD CHUBUT

El Ecocentro firmó un nuevo convenio con la Universidad del Chubut