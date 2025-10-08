Menem vs. Manes



El diputado nacional Facundo Manes denunció que el presidente de la Cámara baja, Martín Menen, lo amenazó antes del inicio de la sesión.

Luego, el titular de la Cámara de Diputados rechazó las acusaciones del candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió las supuestas amenazas que el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes dijo haber recibido de su parte, y favor de la versión del riojano tomó estado público un video del cordial y breve intercambio que tuvieron ambos legisladores antes de que comenzara la sesión.