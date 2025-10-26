Lula le pidió a Trump el fin de los aranceles y sanciones



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este domingo en Malasia una «óptima reunión» con su par estadounidense, Donald Trump, a quien le pidió el levantamiento de los aranceles y la suspensión de sanciones contra funcionarios brasileños. El encuentro se dio en el marco de la gira asiática del mandatario estadounidense, que espera cerrar un acuerdo comercial crucial con China.

Según informó la agencia AFP, Lula urgió a Trump a levantar los aranceles del 50% que su país impuso sobre los productos brasileños. «Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros dos países», aseguró Trump al presidente brasileño. «Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación», subrayó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró que Trump «daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente».