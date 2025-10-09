Luego de la goleada ante Nigeria, Argentina se alista para el cruce de Cuartos de Final frente a México

La Selección Argentina Sub 20 goleó 4-0 este miércoles a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 y se clasificó la próxima instancia del certamen.

De esta manera, el equipo que dirige Diego Placente, jugará en los Cuartos de Final ante México el día sábado.

La Sub20 con México como rival

La Selección Argentina Sub20 derrotó y con goleada a su par de Nigeria, en el cruce entre si por los Octavos de Final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile, y de esta forma, avanzó a la próxima instancia de la competencia, lo cual no consiguió un combinado nacional desde 2011.

La Sub20 goleó con los tantos notados por Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti; para sellar su lugar en Cuartos de Final, tras culminar en la primera fase del certamen con tres victorias en la fase de grupos, culminando como líder.

De esta forma, en Cuartos de final con México, que viene de eliminar a Chile, que se jugará este sábado desde las 20 horas de nuestro país, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

El vencedor de este encuentro enfrentará en semifinales al ganador de España vs Colombia.