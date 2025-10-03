Los Juegos Deportivos Nacionales Evita entran en la recta final con Chubut como protagonista

En la tercera y antepenúltima jornada de actividades en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se llevan adelante en el balneario bonaerense de Mar del Plata.

El certamen, recibe aproximadamente 8 mil jóvenes deportistas de todo el país, compitiendo en 38 disciplinas, entre convencionales y adaptadas.

Los chubutenses siguen brillando

La delegación chubutense está integrada por cerca de 350 deportistas, quienes están cumpliendo con una gran actuación.

El día jueves muy importante en cuanto resultados para los chubutenses. En primer lugar, hay que destacar la actuación del rugby femenino, que está haciendo historia en Mar del Plata. El equipo chubutense (de Trelew), ganó sus dos compromisos de la jornada y peleará por el oro. Por la mañana disputó el cruce de cuartos frente a Santa Fé, en el cual se impuso por 15-5 y posteriormente ganó la semifinal ante Córdoba por 20-12. La final por la medalla de oro será ante CABA, a las 16.50.

En bádminton, Julieta Díaz de Paso del Sapo irá por el título nacional. Este jueves obtuvo dos triunfos en cuartos de final ante Salta por 2-0 y en semifinales frente a Córdoba por idéntico marcador y mañana disputará la final por la medalla dorada. En singles masculino, Santino Solussoglia cayó en la etapa de semifinales por 2-1 ante Mendoza y mañana disputará el último duelo en búsqueda de la medalla de bronce.

El equipo chubutense de gimnasia rítmica cerró de gran manera su performance en el torneo. Tras lograr el primer puesto en pelota y el segundo en manos libres, por sumatoria de puntos general obtuvo el tercer puesto del certamen, sumando un total de 3 preseas para nuestra delegación.

En tenis de mesa, en la última jornada de competencias Juana Vega se quedó con la medalla de bronce. La oriunda de Epuyén venció en el choque por el tercer puesto a la representante de Corrientes por 2-1.

La actividad de canotaje concluyó este jueves en Punta Mogotes, con las últimas pruebas de slalom y velocidad. Chubut terminó en el quinto puesto en la sumatoria de puntos general, pero hubo medalla individual para Juan Ignacio de Pablo Williams, que culminó tercero en la rama masculina.

En tenis de mesa adaptado, Jeremías Bordón, después del oro conseguido en singles individuales el día miércoles, este jueves cerró su participación con una medalla de bronce en la modalidad de dobles, haciendo dupla con el representante de Buenos Aires.

También finalizó la actividad de la natación adaptada, en la que Chubut terminó en el séptimo lugar de la tabla general, con un total de 8 medallas, 6 de oro y 2 de plata.

El atletismo adaptado sumó cuatro nuevas medallas en la segunda jornada de competencias. En las pruebas de 100 metros, en distintas categorías, Abraham Ruiz Quiroga logró el bronce, mientras que Dylan Vega y Agustín Pérez Chela cosecharon la de plata, al igual que Claudio Velázquez en 200 metros.



Por más podios

En skateboarding, Mariano Aburto terminó séptimo en las semifinales desarrolladas durante el mediodía de este jueves y logró la clasificación a la final, que se realizará este viernes. Por su parte, Pía Romero no logró superar dicha instancia clasificatoria y quedó fuera de la definición.

En el deporte adaptado, el básquet 3×3 ganó el duelo de cuartos de final por 8-3 a Buenos Aires y en semifinales no pudo ante Santa Fé y cayó por 20-4. No obstante, los chubutenses mañana disputarán el juego por el tercer puesto, en búsqueda de la medalla de bronce.

En tiro olímpico, Milagros Quintana Solís de Lago Puelo y Maximiliano Villafaena tuvieron una muy buena actuación en la fase preliminar y lograron clasificar a la fase final, que se realizará el viernes, en la cual ambos, irán en búsqueda de posiciones de podio.

En boxeo, Rebecca Chiquichano superó por puntos a la cordobesa Zaira Vera y se metió en la semifinales del torneo, en la categoría hasta 54 kilos, que se llevarán a cabo el viernes por la tarde en el club Nautilus. En tanto Tiziano Gómez cayó ante el bonaerense Gustavo Forti en la ronda de cuartos de final y quedó fuera del torneo.

En tanto en la competencia de lucha olímpica, la única deportista chubutense con chances de medalla tras las fases clasificatorias es Yamila Proboste, que mañana disputará la final por el oro.

En futsal, el equipo femenino disputó dos juegos por la zona competencia con empates ante Tierra del Fuego (1-1) y Corrientes (0-0). Con estos resultados no logró pasar a la siguiente instancia por el campeonato, pero mañana irá en búsqueda de la medalla de bronce. En tanto los varones fue derrota ante Mendoza por 3-2 y mañana cerrará la participación ante Jujuy, para intentar meterse entre los mejores 10 del torneo.

En la disciplina de levantamiento olímpico, tras las fases clasificatorias, este viernes, Lujan Nahuel, Samuel Solís y Alma Mariqueo Ibarra competirán en las Finales “A”, en búsqueda de medallas.

Por último, en triatlón Mateo Díaz Ibarra terminó su actuación en sexto lugar en la rama masculina, mientras que Ludmila Muñoz Brica fue duodécima en la femenina.

Hoy, el penúltimo día con más oportunidades de logros

El viernes será el penúltimo día de actividades de estos Juegos Nacionales Evita.

Muchos culminarán sus participaciones y disfrutarán a pleno de los paseos y las bondades de “La Feliz”, mientras que los que siguen en competencia, intentarán dejar a Chubut lo más arriba posible.