ARQUERÍA - ARQUEROS DEL GOLFO - PUERTO MADRYN - TIRO CON ARCO

Los arqueros madrynenses hicieron podio en el Panamericano de Arquería en México

Este domingo, culminó la participación de los deportistas de Puerto Madryn, representantes del Club Arqueros del Golfo, en el Campeonato Panamericano de Tiro con arco disputado en México.

Lis cuarto arqueros madrynenses integraron la Selección Argentina de la disciplina, cumpliendo con una gran actuación asegurándose podios y medallas.

 

Cinco medallas para la arquería madrynense

Llegó a su fin el Campeonato Panamericano de Juego de Campo 2025 de tiro con arco disputado en México, y los 4 arqueros de Puerto Madryn, representantes del Club Arqueros del Golfo cumplieron con una enorme actuación, dejando el nombre del club y de Argentina bien arriba en tierras mexicanas.

De las 10 medallas obtenidas por la Selección Nacional, 5 fueron obtenidas por los deportistas madynenses: una de ellas fue la conseguida por Carolina Escalada que ganó el Oro individual y Plata por equipos mixtos, Facundo Rico que ganó el Bronce individual y Plata por equipos mixtos, por su parte Martín Cardozo logró el Bronce individual; en tanto que Nicolás Lemos se ubicó en el 5º puesto.

Sin lugar a dudas. esto es un gran orgullo para la arquería de Puerto Madryn como así también una verdadera hazaña que refleja años de entrenamiento, compromiso y pasión por este deporte.

 

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, josé luis espert, lla

Santilli toma la posta
Etiquetas: Javier Milei, josé luis espert

Espert sigue en carrera

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: fiscalía, Madryn, prisión, SUSPENSO

Madryn: Revocan una condena en suspenso y ordenan prisión efectiva
Etiquetas: BECH, chubut, educación, Madryn

Larga fila en la Terminal para habilitar el nuevo sistema del BECH
Etiquetas: Madryn, saneamiento, servicoop

Servicoop avanza con obras energéticas y trabajos de saneamiento en distintos puntos de la ciudad