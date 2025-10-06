Los arqueros madrynenses hicieron podio en el Panamericano de Arquería en México

Este domingo, culminó la participación de los deportistas de Puerto Madryn, representantes del Club Arqueros del Golfo, en el Campeonato Panamericano de Tiro con arco disputado en México.

Lis cuarto arqueros madrynenses integraron la Selección Argentina de la disciplina, cumpliendo con una gran actuación asegurándose podios y medallas.

Cinco medallas para la arquería madrynense

Llegó a su fin el Campeonato Panamericano de Juego de Campo 2025 de tiro con arco disputado en México, y los 4 arqueros de Puerto Madryn, representantes del Club Arqueros del Golfo cumplieron con una enorme actuación, dejando el nombre del club y de Argentina bien arriba en tierras mexicanas.

De las 10 medallas obtenidas por la Selección Nacional, 5 fueron obtenidas por los deportistas madynenses: una de ellas fue la conseguida por Carolina Escalada que ganó el Oro individual y Plata por equipos mixtos, Facundo Rico que ganó el Bronce individual y Plata por equipos mixtos, por su parte Martín Cardozo logró el Bronce individual; en tanto que Nicolás Lemos se ubicó en el 5º puesto.

Sin lugar a dudas. esto es un gran orgullo para la arquería de Puerto Madryn como así también una verdadera hazaña que refleja años de entrenamiento, compromiso y pasión por este deporte.