Lorena Moreno presentó un proyecto para crear el Presupuesto Participativo Municipal

La concejal de Despierta Madryn Lorena Moreno presentó el pasado martes en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn un proyecto de ordenanza para la creación del Presupuesto Participativo Municipal, una herramienta que “busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el uso de los recursos públicos”, sostuvo.

El proyecto propone que los vecinos puedan intervenir de manera directa en la definición de una parte del presupuesto municipal, decidiendo sobre obras, servicios y programas de interés comunitario. La iniciativa se fundamenta en el Artículo 205 de la Carta Orgánica Municipal, que establece el carácter participativo del presupuesto como instrumento de planificación y priorización de demandas locales.

“Con esta propuesta buscamos que los madrynenses tengan voz en la asignación de los recursos municipales, promoviendo un gobierno más abierto y transparente”, expresó Moreno al presentar la iniciativa.

Además, la concejal destacó que este proyecto se enmarca en una serie de avances institucionales que ya fueron impulsados desde el Concejo Deliberante, como la doble lectura con audiencias públicas, la adhesión y creación del Código Electoral Municipal, y la reforma constitucional para incorporar el voto joven en las elecciones locales, que será sometida a referéndum en los próximos comicios.

“Estamos cumpliendo con los compromisos asumidos: más transparencia, más participación, más democracia”, concluyó la edil.