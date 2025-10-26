ELECCIONES 2025 - LLA

LLA se impuso con el 40,84% de los votos a nivel nacional

Con más del 90% de las mesas escrutadas, LLA se impuso con el 40,84% de los votos en todo país. Así lo informó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al dar a conocer los primeros resultados de la elección legislativa.

La Libertad Avanza junto a sus aliados serán la primera minoría en la Cámara de Diputados con mas de 100 diputados, pero deberá hacer acuerdos con otros bloques dialoguistas para poder sancionar las leyes.

Por su parte, el peronismo mantendrá 98 legisladores.

El oficialismo tendrá 82 diputados propios con lo cual consiguió mas del doble los diputados que tiene hasta diciembre, que sumados a los 22 legisladores que tendrá el pro, y 6 radicales, tendrá 110 legisladores.

De todas maneras, la Libertad Avanza necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal que tendrá entre 7 y 8 diputados, Producción y Trabajo que tendrá 3 legisladores e Independencia que tendrá 3 integrantes.

Provincias Unidas que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en todas las provincias

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, MARTÍN MENEM, Santiago Caputo

Bajándole el tono a la interna
Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa
Etiquetas: chubut, diputados nacionales

Comodoro tiene todas las bancas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, elecciones 2025, ESCRUTINIO DEFINITIVO

Comenzó el escrutinio definitivo
Etiquetas: Cámara de Diputados, presupuesto 2026

LLA busca postergar el debate del Presupuesto 2026
Etiquetas: canciller, Javier Milei, Pablo Quirno

Pablo Quirno juró como ministro de Relaciones Exteriores