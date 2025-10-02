Las cuentas sueldo del Banco del Chubut tendrán rentabilidad diaria

El Banco del Chubut implementó un nuevo beneficio destinado a trabajadores y jubilados que cobran sus haberes en la entidad: la remuneración diaria de los saldos que permanezcan en las cajas de ahorro, hasta un tope de $750.000.

La medida alcanzará a casi 110 mil clientes y representa una inyección estimada de $500 millones mensuales en rentabilidad, que se acreditarán directamente en las cuentas sueldo del sector público y privado.

El sistema, denominado “Cuentas Sueldo Remuneradas”, busca competir con bancos, billeteras virtuales y fintech, premiando la permanencia de fondos. No se requiere ningún trámite: el banco calculará una ganancia diaria sobre el saldo disponible y la depositará al finalizar cada jornada hábil.

La tasa de interés inicial será del 28,50% TNA, aunque podrá variar según las condiciones del mercado. Como referencia, un cliente con un saldo promedio de $100.000 obtendría unos $78 por día, es decir, $2.369 mensuales.