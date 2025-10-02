BANCO DEL CHUBUT - CHUBUT - RENDIMIENTO

Las cuentas sueldo del Banco del Chubut tendrán rentabilidad diaria

El Banco del Chubut implementó un nuevo beneficio destinado a trabajadores y jubilados que cobran sus haberes en la entidad: la remuneración diaria de los saldos que permanezcan en las cajas de ahorro, hasta un tope de $750.000.

La medida alcanzará a casi 110 mil clientes y representa una inyección estimada de $500 millones mensuales en rentabilidad, que se acreditarán directamente en las cuentas sueldo del sector público y privado.

El sistema, denominado “Cuentas Sueldo Remuneradas”, busca competir con bancos, billeteras virtuales y fintech, premiando la permanencia de fondos. No se requiere ningún trámite: el banco calculará una ganancia diaria sobre el saldo disponible y la depositará al finalizar cada jornada hábil.

La tasa de interés inicial será del 28,50% TNA, aunque podrá variar según las condiciones del mercado. Como referencia, un cliente con un saldo promedio de $100.000 obtendría unos $78 por día, es decir, $2.369 mensuales.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: caso libra, interpelación, karina milei

Karina Milei en rebeldía
Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

Espert bajo sospecha
Etiquetas: elecciones, legislativas, Politica

Rechazo ante el debate político

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Mangueras, playa, servicoop

Servicoop aclaró que las mangueras de la playa no tiran liquido cloacal al mar
Etiquetas: delegados, elecciones, Esteban Abel, servicoop

Elecciones en Servicoop: solo dos listas competirán en la zona 11
Etiquetas: chubut, Paritarias, Rawson, salarios, secretaria de pesca

Trabajadores de la Secretaría de Pesca reclamaron en el puerto de Rawson