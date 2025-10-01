HATE - JAVIER MILEI - LALI ESPÓSITO - LALI Y MILEI

Lali Espósito habló sobre su enfrentamiento con Javier Milei: “Fui el centro del hate del Presidente”


Lali Espósito volvió a referirse a su enfrentamiento con el presidente Javier Milei en una reciente entrevista con David Broncano para su talk show español “La Revuelta”. La cantante hizo una breve descripción de su pelea con el mandatario cuando habló del origen de su último álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, describiéndolo como la contestación oficial a los ataques de Milei.
«El tipo que hoy es nuestro presidente gana las PASO en Argentina, las primarias, y yo pongo un tuit muy concreto, muy cortito que decía, ‘qué peligroso, qué triste’. Y a partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales. Calumnias, injurias…», comenzó contando la cantante al conductor que no estaba al tanto de lo sucedido.
Y agregó: «Por un rato, quizá hasta hoy, pero con menos fuerza por suerte, fui el centro del hate del mismísimo presidente de la Nación».
«¿Pero sigue hasta el día de hoy?», quiso saber el conductor. “Y no hace nada, se ve”, le respondió filosa.
Y recordó como el Presidente habló de ella en televisión pública: «Me cambió el nombre. Lali depósito […] Porque, bueno, él cree que los artistas opinan porque les pagan o una boludez así».
Ante la consulta de si se vio afectada por la situación, Lali se sinceró: «No, estoy bárbara. Me quebré, pero ahora estoy acá divina».
Lejos de soltar el guante, la cantante criticó el accionar de Milei con respecto a las distintas opiniones que tienen las figuras del mundo del espectáculo en Argentina: “Y si no soy yo, es otro artista. Está raro el tema de la libre expresión”.
“Opiné como persona, parte de la sociedad, como artista que tiene un micrófono enfrente, por supuesto que opiné, y lo voy a seguir haciendo. Si no, lo hago con música y, si no, lo hago cuando lo siento. Un beso a mi país, que tanto quiero”, cerró.

