La Voz Argentina: se definieron los semifinalistas



Este martes se vivió otra noche llena de emoción en La Voz Argentina porque ya se definieron los nombres de los cuatro participantes que pasaran a la semifinal del certamen para competir por el gran premio final. En la última emisión del reality, cinco participantes fueron eliminados del concurso.

En el marco de la última noche de “Cuartos de final”, el Team Miranda! abrió con cuatro presentaciones individuales. El escenario vibró con Pablo Cuello y el clásico “Mi vieja”, seguido por Eugenia Rodríguez con “The Impossible Dream”. También se escuchó a Joaquín Martínez en una versión de “Seguir viviendo sin tu amor” de Spinetta, y a Emiliano Villagra con “Universo paralelo”.

Finalmente, Nico Occhiato anunció que Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra pasaron a la siguiente etapa de la competencia, por lo que Joaquín Martínez y Pablo Cuello resultaron eliminados.

Luego fue el turno del Team Soledad, donde la música continuó con Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, quienes compartieron la emotiva “Zamba del carnaval”. Luego, Milagros Gerez Amud brilló con la milonga “Baldosa floja”, mientras que Violeta Lemo puso el ritmo con “Así no te amará jamás”. El cierre estuvo a cargo de Luis González y su balada romántica “Volverás”.

Por último, los semifinalistas fueron Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo, por lo que Luis González y Agustín Carletti y Mauricio Tarantola resultaron eliminados.

Quiénes son los semifinalistas

Con la etapa de “Cuartos de final” finalizada, los concursantes que avanzan en la competencia son:

Alan Lez

Jaime Muñoz

Nicolás Behringer

Nathalie Aponte

Emiliano Villagra

Eugenia Rodríguez

Milagros Gerez Amud.

Violeta Patricia Lemo.