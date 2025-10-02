La Voz Argentina: Luck Ra sorprendió a su Team con una increíble oportunidad



La Voz Argentina se prepara para su instancia final, donde un único participante será el ganador/a de la temporada. En la última transmisión del reality conducido por Nico Occhiato, dos personas tuvieron que despedirse del programa por no cumplir con las exigencias de los coaches.

En el contexto del “Cuarto Round”, Lali Espósito observó con detenimiento las presentaciones de su equipo y tuvo la difícil decisión de salvar únicamente a Alan Lez y Hugo Ruíz, dejando a Valentino Rossi, Giuliana Piccioni, y Iara Lombardi a merced del jurado. Finalmente, la última mencionada fue la concursante eliminada.

Por otra parte, el Team Luck Ra se subió al escenario para desafiarse entre sí por un puesto en la competencia y tras ver las presentaciones musicales de su equipo, el cordobés determinó que los que seguían eran Nicolás Behringer y Federico Mestre.

A través de una difícil decisión de los coaches, Natalia Aponte y Tomás Dantas fueron los salvados de la noche. De esta forma, Lucas Barros quedó eliminado.

Luck Ra sorprendió a su Team con una increíble oportunidad

Tras la difícil eliminación, el cordobés subió al escenario para despedir a Barros y le recordó a sus participantes que, dentro de poco, será su show en el Vélez. Fue allí cuando el artista decidió sorprender a su equipo con la gran oportunidad de subirse al escenario del impotente estadio.

“Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas nos vemos ese día”, reveló.