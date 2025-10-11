La Sub20 argentina se mide ante México por los Cuartos de Final del Mundial

Esta noche, desde las 20 horas, la Selección Argentina Sub20 de futbol, afrontará su duelo por los Cuartos de Final del Mundial de la categoría, que se disputa en Chile.

Será frente a su par de México, en un partido a disputarse desde las 20 horas en el Estadio Julio Martínez Pradanos.

La Selección Argentina Sub 20 juega este sábado ante México por los Cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, en un encuentro que se disputará desde las 20 horas de nuestro pais, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos y una contundente goleada a Nigeria, 4-0 en cuartos de final. Si avanza de fase, se enfrentará a España o Colombia.

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.

La probable formación de la Selección Argentina Sub20 estaría conformada por Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani y Alejo Sarco.

En tanto, el conjunto mexicano que dirige Eduardo Arce, aún no ha sido confirmado.