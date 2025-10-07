La Selección Argentina Sub20 se alista para los Octavos de Final del Mundial ante Nigeria

La Selección Argentina Sub 20 se prepara para el choque de Octavos de Final del Mundial de la categoría a jugar ante Nigeria, un siempre duro rival en este tipo de certámenes.

Este juego, es de vital importancia para los dirigidos por Diego Placente, que quieren cortar con la sequía de 14 años sin meterse entre los ocho mejores de un Mundial Sub 20.

Una racha de 14 años que buscan romper

La última vez que esto ocurrió fue en la edición de 2011, que se disputó en Colombia, en la que los dirigidos por entonces por Walter Perazzo superaron la fase de grupos en la primera posición, producto de los triunfos 1-0 sobre México y 3-0 ante Corea del Norte, mientras que en su presentación restante igualaron sin goles con Inglaterra.

En los octavos de final se impusieron por 2-1 sobre Egipto, en un partido en el que Erik Lamela anotó los dos tantos albicelestes de penal, mientras que un joven Mohamed Salah descontó también desde los 12 pasos.

La ilusión argentina llegó hasta los cuartos de final, ya que en dicha instancia fueron eliminados en los penales por Portugal luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Los octavos de final se presentan como un verdadero desafío, ya que luego de aquella edición de 2011, la Selección argentina disputó dicha fase en 2019 y 2023, cayendo frente a Mali (5-4 en penales) y Nigeria (2-0), respectivamente.

El partido

El encuentro entre Argentina y Nigeria está programado para las 16:30 (hora de nuestro país), se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, se clasificó a los octavos de final luego de su impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección junto con la de Japón en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

Nigeria, por su parte, terminó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero gracias a los cuatro puntos acumulados consiguió avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.