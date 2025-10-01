ARCA - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

La recaudación tributaria cayó casi 9% en septiembre


La baja de retenciones para el sector agroexportador impactó de lleno en la recaudación tributaria y obligará a intensificar el ajuste del gasto. La baja en septiembre de los ingresos del fisco fue del 8,6% anual en términos reales. Para eso se toma como válida la proyección de una inflación de 2%, por cierto uno de los guarismos más optimistas para el IPC del mes pasado. En particular, el dinero ingresado por los derechos de exportación cayó un 20,7% real. El costo fiscal total de la medida que bajó al 0% las retenciones a la exportación del agro, que se espera que siga afectando hasta fin de año por el adelantamiento de las ventas, fue estimado por el Iaraf en USD1.500 M, es decir el 0,25% del PBI, número similar al costo de la suspendida emergencia en discapacidad (entre el 0,25% y el 0,45% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso).

Fuente: BAENegocios

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: caso libra, interpelación, karina milei

Karina Milei en rebeldía
Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

Espert bajo sospecha
Etiquetas: elecciones, legislativas, Politica

Rechazo ante el debate político

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: CIENCIA, CONICET, expedición oceanográfica, Fundación Schmidt Ocean Institute

La expedición del Conicet llega a las aguas de Chubut
Etiquetas: argentina, Estados Unidos, Javier Milei, scott bessent, SWAP

Bessent confirmó que se trabaja en un swap con Argentina
Etiquetas: futbol, Mundial Sub20, Selección Argentina

Argentina goleó por 4-1 a Australia y está en octavos de final