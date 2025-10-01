La recaudación tributaria cayó casi 9% en septiembre



La baja de retenciones para el sector agroexportador impactó de lleno en la recaudación tributaria y obligará a intensificar el ajuste del gasto. La baja en septiembre de los ingresos del fisco fue del 8,6% anual en términos reales. Para eso se toma como válida la proyección de una inflación de 2%, por cierto uno de los guarismos más optimistas para el IPC del mes pasado. En particular, el dinero ingresado por los derechos de exportación cayó un 20,7% real. El costo fiscal total de la medida que bajó al 0% las retenciones a la exportación del agro, que se espera que siga afectando hasta fin de año por el adelantamiento de las ventas, fue estimado por el Iaraf en USD1.500 M, es decir el 0,25% del PBI, número similar al costo de la suspendida emergencia en discapacidad (entre el 0,25% y el 0,45% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso).

Fuente: BAENegocios