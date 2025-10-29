La prospección en aguas provinciales comenzará el 1 de noviembre

La prospección en aguas de jurisdicción provincial comenzará el 1 de noviembre, tras el acuerdo alcanzado entre la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El entendimiento se logró este martes 28 de octubre y permitirá dar inicio a la actividad un mes antes de lo habitual, marcando un nuevo escenario de diálogo y coordinación en el sector pesquero.

Durante años, las temporadas provinciales solían comenzar en diciembre y estaban atravesadas por conflictos laborales, conciliaciones obligatorias y medidas de fuerza. Sin embargo, en las dos últimas campañas, las gestiones impulsadas desde la Secretaría de Pesca de Chubut lograron anticipar el inicio de la actividad y garantizar la firma de todos los acuerdos laborales previos.

A diferencia de lo ocurrido con la temporada nacional, que sufrió una importante demora por la falta de consenso entre las partes, en esta oportunidad se alcanzó un amplio acuerdo que contó con la participación de todas las cámaras empresarias y gremios vinculados al sector.

Desde la Secretaría de Pesca provincial destacaron que la intervención activa del Estado fue clave para destrabar el conflicto y facilitar el entendimiento entre empresas y sindicatos, priorizando la continuidad de una actividad considerada esencial para la economía del Chubut.

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, valoró el resultado de las gestiones y recordó que “la temporada de pesca iniciará en noviembre, al igual que el año pasado, donde se registró la mejor temporada en la historia de Rawson”.

De esta manera, la prospección comenzará el 1 de noviembre, y a partir de los resultados biológicos del recurso se definirá la fecha del inicio oficial de la temporada de pesca, asegurando un comienzo ordenado y consensuado.